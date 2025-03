"Vanaken, quand même...": Dans le Vestiaire décortique la présélection de Rudi Garcia

Marc Delire s'est penché sur le cas Witsel et estime que sa présence pourrait être bénéfique pour l'équipe : "Ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut être à l’intérieur pour le comprendre, et là, on ne l’est pas. Mais quel va être le rôle d’Axel dans ce nouveau contexte ? Il a quand même de l’expérience, il peut parler, il peut dépanner. Ce n’est pas un emmerdeur".

Rudi Garcia devra annoncer sa liste finale le 14 mars pour affronter l'Ukraine les 20 et 23 mars prochains. Le coach français avait déjà dévoilé une présélection incluant notamment Axel Witsel, Brandon Mechele et Hans Vanaken. Thibaut Courtois devrait faire son grand retour après l’affaire du brassard avec le précédent sélectionneur, Domenico Tedesco.

Pour Kevin Sauvage, Axel Witsel pourrait être le lien entre les jeunes et les anciens. "Il y a eu une fracture entre les jeunes et les anciens. Lui peut faire le lien : il est suffisamment malin, il sait qu’il ne reviendra pas en tant que titulaire indiscutable, il n’a plus autant de temps de jeu, mais il va se mettre au service de cette équipe, et ça, c’est une bonne chose. C’est ce que Tedesco aurait dû faire bien avant, alors qu’Axel jouait encore".

Le cas Mechele et Vanaken

Pour les consultants, Brandon Mechele semble encore un peu juste pour les Diables Rouges. En revanche, pour Silvio Proto, Hans Vanaken doit absolument faire partie de l'équipe.

"Vanaken, quand même, il fait des choses superbes à Bruges, et pas seulement en Jupiler Pro League. Peut-être pas comme titulaire, parce que si tu le mets, tu dois retirer des joueurs qui sont titulaires dans leur club. Mais en Ligue des Champions, il sait élever son niveau. S’il est entouré de top joueurs, il peut faire quelque chose de bien", explique-t-il.

Réponse ce vendredi, 15 heures.