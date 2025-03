Dans le Vestiaire en intégralité: Anderlecht est Mauve(ais), le Standard peine à conclure et les Diables Rouges sont dans le brouillard

Dans les débats de ce lunid, les experts du Vestiaire ont pointé sans langue de bois le piètre niveau d'Anderlecht. "Il y a pas mal de joueurs qui n’ont pas le niveau pour y évoluer à Anderlecht, ils peuvent faire des bons matchs pour masquer les choses, mais je reste persuadé que Rits n’a rien à faire à Anderlecht", assène par exemple Marc Delire.

Autre club et autre situation problématique. Le Standard est en vente, les quandidat sont là, mais rien n'avance dans le bon sens. "L'offre qui est amenée par Lucien Donofrio, est toujours bel et bien d'actualité", assure Kevin Sauvage. Mais les propriétaires du Standard (A-Cap) se montrent gourmands et attendent des offres plus élevées.