Vercauteren sur les trois Diables en revalidation: "L'objectif est d'aller à l'Euro à 25"

Koen Casteels semblait en passe de devenir le numéro un de Domenico Tedesco, mais le gardien, qui quitte Wolfsbourg, est sujet aux blessures et lors de son absence lors des deux matchs amicaux au mois de mars, son remplaçant Matz Sels a convaincu. "La question de savoir qui sera le premier gardien de but est une question pour le sélectionneur", a déclaré Vercauteren. "L'entraineur décidera quand sera le meilleur moment pour en parler."

La lumière pourrait se faire dans les prochains jours, avec la rencontre des Diables contre le Monténégro à Bruxelles mercredi et enfin, le dernier match préparatoire à l'Euro face au Luxembourg samedi. "On joue toujours pour gagner, mais ces matchs servent surtout à préparer l'Euro. On va donc essayer un certain nombre de choses. Y aura-t-il un onze de titulaires ? Je n'en ai pas encore parlé à l'entraineur. Il faudra attendre de voir qui est disponible et qui ne l'est pas"