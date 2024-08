Vincent Mannaert veut signer... puis retire sa candidature: l'Union belge au coeur de nouvelles tensions

La crise semble de nouveau s'installer au sein de l'Union belge de football (RBFA). Ces dernières semaines, plusieurs médias belges ont rapporté que les membres de la direction de la RBFA n'étaient plus sur la même longueur d'onde.

Mannaert aurait été prêt à signer un contrat de deux ans avec l'intention de réorganiser le fonctionnement sportif de la fédération, de la diriger et de collaborer étroitement avec Tedesco en vue de la Coupe du Monde 2026. Vandendriessche et le comité sportif de l'Union belge y ont vu une opportunité et ont entamé des discussions avec l'ex-manager du Club Bruges.

Parmi les sujets de discorde : l'évaluation tardive du sélectionneur des Diables Rouges Domenico Tedesco après un Euro décevant en Allemagne. La gestion du CEO Piet Vandendriessche serait également critiquée. Par ailleurs, le retrait de la candidature de Vincent Mannaert, ancien manager et CEO du Club Bruges, a provoqué des tensions. La RBFA n'a pour l'instant pas fait de commentaire sur la situation.

Cependant, le dossier Mannaert a traîné en longueur et début août, il a retiré sa candidature suite à un différend. Selon Sporza, Mannaert souhaitait ne rendre des comptes qu'au comité sportif, y compris au CEO et au directeur sportif Peter Willems. Mais Vandendriessche estimait qu'il devait uniquement lui rendre des comptes. Il craignait une possible prise de contrôle des clubs professionnels sur la gestion des Diables Rouges.

Il semblerait également que Vandendriessche et Willems perdent la confiance de plusieurs membres de l'Union belge, alors qu'ils ne sont en poste que depuis quelques mois. On reproche, entre autres, à Vandendriessche une prise de décisions trop lente et son manque de flexibilité.