Youri Tielemans se prépare pour la France: "Nous savons aussi que nous devons faire mieux"

"Notre premier but est atteint avec la qualification. C'est vrai que l'on voulait finir en tête du groupe, mais cela n'a pas marché. Nous sommes quand même qualifiés et maintenant un adversaire de taille nous attend. Nous sommes contents et soulagés d'être qualifiés pour un si gros tournoi. Nous savons que nous devons faire mieux, surtout après le match contre l'Ukraine", a déclaré Youri Tielemans lors d'un point presse informel, samedi. "Ce match était plutôt une déception. Nous n'avons pas été assez bons, tant au niveau de l'équipe qu'au niveau individuel. Tout le monde en est conscient."

La fin de la rencontre contre l'Ukraine a été particulièrement angoissante. Une victoire aurait permis de finir en tête du groupe alors qu'un but encaissé aurait été synonyme d'élimination. Cette pression n'existe plus aujourd'hui. "Bien sûr, vous voulez passer au tour suivant, mais il est vrai que presque tous les pays, y compris les grandes nations, ont un peu sous-performé lors de cet Euro. C'est aussi parce que toutes les équipes jouent à un niveau très élevé. Nous n'avons pas fait exception à la règle. Nous étions peut-être habitués à avoir la vie plus facile. Mais aujourd'hui, le football est tel que tout est plus serré, physiquement, tactiquement et techniquement, et nous devons composer avec cela."