Duel entre Deinze et Lommel dimanche pour une place en barrage, dernier palier vers la D1

La Challenger Pro League rendra un dernier verdict dimanche (16h00), lors de la finale retour des Playoffs entre Deinze et Lommel SK. Alors qu'une place en barrage pour monter au sein de l'élite est en jeu, la décision reste à faire: les deux équipes s'étaient quittés sur un match nul 1-1 en Campine.

Le vainqueur de ce barrage, en aller-retour les 19 et 26 mai, jouera au sein de l'élite la saison prochaine.

Dans ces Relegation Playoffs, Charleroi a lui déjà assuré son maintien alors qu'Eupen est sûr de redescendre en Challenger Pro League.

En phase régulière, Deinze et Lommel avaient chacun remporté leur rencontre à domicile (3-2 pour Deinze en avril et 1-0 pour Lommel en août), terminant respectivement 3e et 4e de cette phase régulière.

En demi-finale des Playoffs, Deinze a éliminé Patro Eisden (score cumulé: 6-1) et Lommel a sorti Zulte Waregem (2-1).