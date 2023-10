El Shaarawy appelé par l'Italie après les départs de Zaniolo et Tonali

El Shaarawy (29 sélections et 6 buts) n'est plus apparu sous le maillot de la Nazionale depuis mars 2021.

Son retour en sélection, quelque peu surprenant, a été rendu possible par une retentissante affaire qui éclabousse depuis cette semaine le football italien et la Nazionale.

Des enquêteurs se sont présentés jeudi après-midi à Coverciano, le centre d'entraînement de l'équipe d'Italie près de Florence pour notifier à Tonali et Zaniolo qu'ils faisaient l'objet d'une enquête et pour les auditionner.

L'Italie, 2e du groupe C des qualifications pour l'Euro 2024, affronte Malte samedi à Bari et se rend trois jours plus tard à Wembley pour défier le leader, l'Angleterre, pour une réédition de la finale de l'Euro 2021 remportée aux tirs au but dans ce même stade par la Nazionale.