Ella Van Kerkhoven passe de Genk au Feyenoord

Ella Van Kerkhoven compte 24 caps avec les Red Flames, pour le compte desquelles elle a inscit 13 buts. Elle avait rejoint Genk cette saison en provenance d'Oud-Heverlee Louvain.

Passée par Anderlecht entre 2015 et 2019, la Red Flame a ensuite tenté une aventure à l'Inter Milan en Italie durant la saison 2019-2020. Après une saison marquée par de nombreuses blessures, elle est revenue en Belgique, à La Gantoise plus précisément, avant de retourner à Anderlecht en 2021, et de passer à OHL en 2022. Elle a terminé à trois reprises en tête du classement des buteuses de la Super League, le championnat de Belgique féminin de football, notamment la saison dernière avec 21 buts.