En-Nesyri quitte le FC Séville pour Fenerbahçe

Le FC Séville et le Fenerbahçe ont officialisé jeudi le départ de Youssef En-Nesyri, 27 ans, du club espagnol en direction d'Istanbul. L'attaquant marocain a signé un bail de cinq ans avec la formation dirigée par José Mourinho.

"Le Séville FC et le Fenerbahçe SK ont trouvé un accord pour le transfert de Youssef En-Nesyri. L'attaquant international marocain, arrivé à Nervión en janvier 2020, quitte le Séville FC après quatre saisons et demie, avec 196 apparitions à son actif, deux victoires en UEFA Europa League et 73 buts", a précisé un communiqué publié par le club andalou.

En fait, le Lion de l'Atlas (73 sélections, 20 buts)) a effectué toute sa carrière pro en Espagne où il a atterri en 2015. Après avoir transité par Malaga et le CD Leganes, il a rejoint les Rojiblancos en janvier 2020. L'an passé, En-Nesyri a marqué 20 buts et offert 3 passes décisives en 41 matches.