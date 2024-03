En quarts de finale aller, Lyon revient de Lisbonne avec un but d'avantage

Andreia Faria a donné l'avantage aux Portugaises après 43 minutes de jeu. Lyon a égalisé après l'heure de jeu via Delphine Cascarino (64e). L'Allemande Sara Dabritz a donné la victoire à son équipe (79e) et permettra à Lyon d'aborder le match retour, le 27 mars à Lyon, avec un but d'avance.

Plus tôt mardi, Chelsea a battu l'Ajax 0-3 à Amsterdam. Mercredi, les Suédoises de Häcken recevront le Paris-Saint-Germain (18h45) et le FC Barcelone, tenant du titre, se déplacera à Brann, en Norvège (21h00).