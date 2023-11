Ezri Konsa, Cole Palmer et Rico Lewis appelés pour la première fois avec l'Angleterre

Ezri Konsa, Cole Palmer et Rico Lewis ont été appelés pour la première fois par Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, pour pallier les absences de James Maddison, Lewis Dunk et Callum Wilson, a annoncé lundi la fédération anglaise de football pour les deux prochaines rencontre de qualifications pour l'Euro 2024.

Vainqueur de la Coupe du monde U20 avec l'Angleterre en 2017, Konza, qui évolue aux côtés de Youri Tielemans et Leander Dendoncker, a donc dû attendre ses 26 ans pour fêter sa première sélection avec les 'Three Lions'. Lewis (Manchester City), 18 ans, et Palmer (Chelsea), 21 ans, passent eux rapidement de l'équipe espoirs à l'équipe A.

Déjà qualifiée pour l'Euro, l'Angleterre recevra Malte le vendredi 17 novembre avant de se rendre en Macédoine du Nord le lundi 20 novembre pour ses deux derniers matches du groupe C des qualifications.