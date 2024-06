Fenerbahce se sépare de son entraîneur Ismail Kartal, José Mourinho attendu

Kartal, 62 ans, a mené Michy Batshuayi et ses équipiers à la 2e place du championnat de Turquie pour la troisième saison consécutive. Malgré les 99 points remportés cette saison, le Fener a dû laisser le titre à son éternel rival du Galatasaray, champion avec 102 points. Sur la scène européenne, Fenerbahce a été éliminé en quarts de finale de la Conference League après avoir sorti l'Union Saint-Gilloise en huitièmes de finale.

Le successeur de Kartal devrait être le Portugais José Mourinho, sans club depuis son licenciement à l'AS Rome en janvier dernier. Mourinho avait remporté la Conference League avec le club romain en 2022 avant de perdre en finale de l'Europa League un an plus tard. 'The Special One' a remporté deux fois la Ligue des Champions (avec Porto et l'Inter) et une fois l'Europa League (avec Manchester United). Il a également été trois fois champion d'Angleterre avec Chelsea, deux fois champion d'Italie avec l'Inter, une fois champion d'Espagne avec le Real Madrid et deux fois champion du Portugal avec Porto.