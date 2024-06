Fernando Torres nommé entraîneur de l'équipe réserve de l'Atlético de Madrid

Avec les moins de 19 ans, "El Niño" a notamment atteint le Final Four de la Youth League en 2022. L'ancien attaquant voit cette promotion comme "un grand défi, avec beaucoup d'ambition", comme il l'a déclaré sur le site internet des Colchoneros.

Torres, 40 ans, a joué durant 11 saisons pour l'Atlético. Il y a découvert le football professionnel (2000-2007) et y a rejoué quatre saisons en fin de carrière (2014-2018), avant de rejoindre le championnat japonais et le Sagan Tosu, où il a terminé sa carrière en 2019. Entre-temps, il a remporté la Coupe du monde 2010 et les Euros 2008 et 2012 avec l'Espagne ainsi que la Ligue des Champions 2012 avec Chelsea.