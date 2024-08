Feyenoord remporte la Supercoupe en battant le PSV de Johan Bakayoko

Feyenoord, vainqueur de la Coupe, a remporté la Supercoupe des Pays-Bas en battant le PSV Eindhoven, champion en titre, aux tirs au but au terme d'une rencontre spectaculaire dimanche à Eindhoven.

Le marquoir affichait 4-4 à l'issue du temps réglementaire. Titulaire dans les rangs du PSV, Johan Bakayoko a délivré la passe décisive sur le premier but, signé par l'ancien Brugeois Noa Lang à la 9e minute.

En seconde période, Luuk de Jong a ramené l'égalité au marquoir (48e) mais Gimenez a redonné l'avance à Feyenoord (54e). Guus Til a fait 3-3 (65e), Antoni Milambo a remis Feyenoord aux commandes (72e) et Luuk de Jong, sur penalty, a arraché l'égalisation à la 80e minute. Matteo Dams est monté au jeu juste après ce but dans les rangs du PSV.

Deuxième tireur du PSV lors de la séance de tirs au but, Bakayoko a manqué son envoi, tout comme Guus Till. Feyenoord a réussi tous ses tirs au but et remporte la séance 4-2.