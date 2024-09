Feyenoord retrouve le sourire face au NAC Breda de Carl Hoefkens

L'ancien du Cercle de Bruges Ayase Ueda a quitté la pelouse à la demi-heure, laissant sa place à Santiago Gimenez. Ce dernier a ouvert la marque dans la foulée (34e), et Quinten Timber a assuré le score final à la 74e minute. Du côté du NAC Breda, le capitaine Jan Van den Bergh (ex-Beerschot) a disputé toute la rencontre.

Au même moment, Twente a remporté une victoire éclatante à Almere City (0-5). Baptiste Guillaume et Anas Tahiri étaient titulaires du côté d'Almere, et ont été remplacés respectivement à la 57e et à la 76e minute. Alec Van Hoorenbeeck a participé à la victoire des visiteurs, entrant au jeu à la mi-temps.