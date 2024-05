Alexander Blessin sacré Entraîneur de la saison pour la deuxième fois

Alexander Blessin a été élu Entraîneur de la saison, lundi, à l'occasion du gala des Pro League Awards, organisé au Silt de Middelkerke. L'entraîneur allemand de l'Union Saint-Gilloise a été préféré à l'Autrichien Miron Muslic (Cercle Bruges) et à son compatriote Thorsten Fink (Saint-Trond) lors du vote organisé du 13 au 24 mai auprès des joueurs et entraîneurs du championnat.

A la veille de son 51e anniversaire, Blessin reçoit en cadeau un deuxième trophée d'Entraîneur de l'année en Belgique après celui conquis en 2021 alors qu'il dirigeait Ostende.

Arrivé au Parc Duden en début de saison, Blessin a mené l'Union à la deuxième place du championnat, à un point du Club Bruges, et à la conquête de la Coupe de Belgique. Cette victoire en coupe a mis fin à une disette de 89 ans pour les Jaune et Bleu, qui n'avaient plus gagné de trophée depuis le titre de 1935. La dernière Coupe de Belgique remontait, elle, à 1914.