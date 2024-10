Conference League: un club belge condamné à une amende de 40.000 euros à cause de ses supporters

La Gantoise s'est rendue à Stamford Bridge le 3 octobre. Plusieurs sièges ont été endommagés par les supporters gantois. Une partie des sièges s'est même retrouvée sur le terrain. Le club doit également "dédommager Chelsea pour les dégâts causés". Il "regrette les faits et va enquêter sur l'affaire", peut-on lire dans le communiqué.

Gand a été battu 4-2 par les Blues. Il accueille les Norvégiens de Molde jeudi lors de la deuxième journée de la Conference League. Il recevra ensuite les Chypriotes d'Omonia Nicosie (07/11) et les Serbes du TSC Topola (12/12) et se déplacera en Suisse à Lugano (28/11) et en Irlande du Nord à Larne (19/12).