Genk renforce son attaque avec le Sud-Coréen Hyeon-gyu Oh

Le Celtic avait recruté Oh en janvier 2023 des Suwon Bluewings en Corée du Sud. Lors de sa première saison à Glasgow, il a marqué sept buts en 21 matches toutes compétitions confondues. La saison dernière, Oh ne faisait plus vraiment partie de l'équipe première après sa blessure au tibia en début de saison et l'arrivée de l'attaquant Adam Idah, prêté par Norwich pendant le mercato hivernal. A Genk, l'international sud-coréen, qui compte onze sélections, espère relancer sa carrière en Europe.

"Hyeon-gyu est un attaquant qui n'hésite pas à faire des efforts défensifs," a déclaré Dimitri de Condé, le directeur technique du club limbourgeois. "C'est un joueur vif qui, grâce à sa stature, offre également une présence solide dans la surface."