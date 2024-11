Il a puni son ancien club: Romelu Lukaku offre la victoire à Naples contre la Roma

Grâce à un but de Romelu Lukaku en deuxième mi-temps, les Napolitains se sont imposés 1-0 et reprennent la tête du classement avec 29 points, un de plus que l'Atalanta, l'Inter et la Fiorentina.

Lukaku s'est illustré en étant plus rapide que le gardien adverse pour reprendre un centre de Giovanni Di Lorenzo (54e) et marquer face à son ancien club, avec qui il avait inscrit 21 buts en 47 matchs la saison dernière. Dimanche, Lukaku a été remplacé après 79 minutes.