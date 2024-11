"Il n'y a aucun problème": Antonio Conte s'exprime sur l'état physique de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku s'est entraîné normalement avec Naples et semble être disponible pour le match contre l'AS Rome de dimanche dans le cadre de la 13e journée du championnat d'Italie de football. L'entraîneur napolitain Antonio Conte l'a indiqué vendredi en conférence de presse.

"Romelu Lukaku et Scott McTominay se sont entraînés, donc il n'y a aucun problème", a expliqué Conte en référence à deux joueurs qui se sont blessés durant la trêve internationale. "Il reste encore un entraînement demain pour faire les dernières évaluations concernant les joueurs revenus avec quelques pépins", a ajouté Conte, en évoquant aussi le cas de Mathias Olivera.

Conte s'est également exprimé sur Cyril Ngonge, apparu en bonne forme lors de ses deux dernières montées au jeu. "Les joueurs savent que je ne regarde pas le nom quand je fais des choix, c'est à eux de me démontrer en entraînement ou en match, à me mettre en difficulté. Cyril est un joueur qui a progressé par rapport à cet été et qui progresse encore. Tant mieux, car nous avons besoin d'une concurrence saine".