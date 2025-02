Il a un plan en tête: Simon Mignolet prépare sa reconversion en entamant une formation

Mignolet, 36 ans, "s'est déjà inscrit dans le but d'avoir un impact sur le football belge, et ce, même après sa carrière de joueur". Parmi les enseignants figurent le CEO de l'URBSFA Peter Willems, Bart Verhaeghe, Alex Kroes, Sven Jaecques, Pierre Locht, Matt Crocker, Maheta Molango, Chris O'Loughlin et Vincent Mannaert, qui donneront "un aperçu de leur expérience et de leur savoir-faire dans le monde du football".

"Différents thèmes seront abordés lors des conférences et des ateliers, tels que le fonctionnement des départements d'un club, le développement d'une cellule sportive de qualité, l'élaboration d'une stratégie sportive et l'amélioration des compétences en matière de leadership", indique le communiqué. "Le rôle de directeur technique est exigeant. Vous êtes au cœur de l'action et vous êtes confronté à des problèmes complexes, tout en devant élaborer et mettre en œuvre une vision à long terme. C'est vraiment passionnant, mais loin d'être simple", a commenté Peter Willems.