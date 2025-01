"Irresponsable": la direction de Charleroi charge ses fans après les interruptions contre l'Union

Le match entre Charleroi et l'Union a été interrompu à deux reprises, hier soir. La faute à des fans carolos ayant allumé des fumigènes et des feux d'artifice. Un geste que dénonce fermement la direction.

La direction monte au créneau

Sur son site internet, le club de Charleroi a réagi à ces actions. La direction a clairement dénoncé le comportement de ses supporters, en invoquant de possibles grosses sanctions. "Le club dénonce avec la plus grande fermeté le comportement irresponsable de certains individus à l’origine de ces perturbations. Ce genre d’acte met en péril l’intégrité du club et expose celui-ci à des sanctions sportives et financières sévères", rappellent-ils.

Avant de charger ceux qui ont allumé ces fumigènes. "Le Sporting de Charleroi exigera des explications auprès des responsables des groupes de supporters afin de faire la lumière sur les événements ayant perturbé la rencontre. Le club se réserve également le droit d’imposer des sanctions strictes afin de prévenir toute récurrence de ce type de comportement", peut-on lire dans le communiqué.