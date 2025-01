Pro League: l'Union s'arrache pour battre Charleroi et remonter sur le podium

Grâce à Alessio Castro-Montes (59e) et Franjo Ivanovic (63e), l'Union Saint-Gilloise a renversé le match et décroché une solide victoire sur le terrain de Charleroi (1-2) à l'occasion de la 21e journée de Jupiler Pro League samedi soir.

Les Carolos sont très bien rentrés dans le match puisque l'ouverture du score est tombée dans le premier quart d'heure de jeu. Anthony Moris s'est employé sur une première frappe de Daan Heymans mais le portier de l'USG a repoussé le ballon juste devant sa ligne, et laissait Nikola Stulic pousser le cuir au fond des filets (13e, 1-0).

Avec ce résultat, les hommes de Sébastien Pocognoli s'offrent leur premier succès de l'année en championnat et remontent à la 3e place avec 34 points au classement provisoire alors que les Zèbres restent 8es avec 27 unités.

Les Zèbres ont continué à dominer la première période alors que l'Union n'a pas réellement pu imposer son jeu. Au retour des vestiaires, la partie allait rapidement être suspendue après l'utilisation de fumigènes dans les tribunes du Mambourg (47e). Après une brève interruption, la rencontre reprenait quelques minutes plus tard et l'Union, un peu plus à la manoeuvre, parvenait à relancer la rencontre.

Promise David et Franjo Ivanovic ne réussissaient pas à convertir un mauvais dégagement de Mohamed Kone mais obtenaient néanmoins un corner. Dans la foulée, sur une totale incompréhension dans la défense des Zèbres, Alessio Castro-Montes récupérait le ballon dans le rectangle et envoyait un tir dans le paquet qui faisait mouche (59e, 1-1).

La rencontre prenait un nouveau tournant, en faveur des Bruxellois, quand David offrait une balle en profondeur à Ivanovic qui a envoyé un tir lobé depuis l'entrée du rectangle (63e, 1-2). L'Union Saint-Gilloise restait sur une élimination douloureuse en quarts de la Coupe de Belgique face à l'Antwerp (5-1) mercredi