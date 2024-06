La Gantoise décroche le dernier ticket européen à Genk

Chez les Limbourgeois, Domencio Olivieri a écarté Tolu Arokadare, Alieu Fadera, Christopher Bonsu Baah et Ndenge Kongolo au profit d'Andy Zeqiri, Kostantinos Karetsas et Mujaid Sadick et Carlos Cuesta, suspendus contre l'Union. Côté Buffalos, Hjulsager a pris la place d'Archie Brown sur le flanc gauche.

S'il s'est empressé de porter le danger dans l'autre camp, le Racing n'a pas inquiété Davy Roef, qui a facilement capté une frappe de Matias Galarza (6e). Malgré la combativité dont faisaient preuve les deux équipes dans les duels, les 13.618 spectateurs ont attendu avant de voir une attaque en règle. Le premier exploit a été signé par Karetsas, 16 ans, dont la frappe a heurté la transversale via la main de Roef (40e). Les Buffalos sont également passés près du but mais Maarten.Vandevoordt a sorti une belle parade sur une tentative d'Omri Gandelman (42e).