La Gantoise s'impose à Courtrai, OHL domine Eupen et renoue avec la victoire

A Courtrai, La Gantoise ne mettait que 7 minutes avant d'ouvrir le score. Sur un corner de la droite, Julien De Sart reprenait de la tête, Tom Vandenberghe repoussait et Tarik Tissoudali se trouvait à la récupération pour marquer le premier but. Un scenario presque identique amenait le deuxième but gantois: Vandenberghe négociait mal un coup franc de De Sart, Tissoudali suivait bien et doublait la mise (56e). La réaction de Courtrai passait par un tir de Felipe Avenatti neutralisé par Davyd Roef (75e).

La Gantoise (38 points) occupe la troisième place et revient provisoirement à 9 longueurs du leader, l'Union Saint-Gilloise, qui se déplace au Club Bruges en soirée (20h45).