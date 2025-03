La Pro League annonce un changement pour le prochain match du Standard

Le Standard devait recevoir l'Antwerp dimanche à 18h30 dans le cadre de la 30e journée de Pro League. Le match se jouera finalement cinq heures plus tôt, à 13h30.

Normalement, toutes les rencontres de la dernière journée se déroulent en même temps. Comme les deux équipes sont déjà fixées sur leur sort pour la suite du championnat (les Europe playoffs pour le Standard, les Champions' playoffs pour l'Antwerp), le manager du calendrier, après concertation avec les détenteurs de droits et les autorités locales, a pris la décision d'avancer cette rencontre à 13h30.

La rencontre entre le Standard et l'Antwerp, comptant pour la 30e et dernière journée de la compétition régulière du championnat de Belgique de football, se disputera dimanche à 13h30 au lieu de 18h30, comme programmé initialement, a annoncé la Pro League lundi.

Un autre match avait déjà été déplacé: l'affiche entre Genk, assuré de la victoire de la phase classique, et l'Union Saint-Gilloise, troisième, se jouera samedi à 20h45.

Il y aura donc six rencontres à 18h30 dimanche: Club Bruges/Charleroi, Anderlecht/Cercle Bruges, Beerschot/Westerlo, La Gantoise/Courtrai, Malines/Dender et Oud-Heverlee Louvain/Saint-Trond.

Les six participants aux Champions' playoffs étant déjà connus, la lutte pour éviter les Relegation playoffs constituera l'enjeu principal de la journée. Elle concernera cinq clubs: Saint-Trond (31 points), le Cercle (32 points), Dender (32 points), Oud-Heverlee Louvain (34 points) et Westerlo (34 points). Deux clubs rejoindront Courtrai (23 points) et le Beerschot (18 points), déjà assurés de disputer ces playdowns.