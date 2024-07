Le Cercle Bruges tient Monaco en échec, Westerlo bat Gand et Charleroi domine le Beerschot

Samedi, le Cercle de Bruges a fait match nul 1-1 lors d'un match amical contre l'AS Monaco à La Turbie, en France. Kevin Denkey a ouvert le score pour le Cercle sur penalty à la 10e minute, mais Monaco a rapidement égalisé grâce à Thilo Kehrer une minute plus tard.

Au même moment, Westerlo a battu La Gantoise 1-0 grâce à un but de Jordan Bos à la 33e minute. Les Buffalos devaient initialement jouer un match amical contre les Néerlandais de Go Ahead Eagles, mais celui-ci a été annulé.

De son côté, Charleroi affrontait le promu du Beerschot. Les Zèbres se sont imposés 3-0 grâce à un doublé de Daan Heymans (15e et 80e) et un but de Parfait Guiagon (29e). Les Carolos disputeront un deuxième match amical ce samedi après-midi face à Zulte Waregem.