Le dénouement est pour dimanche, le Club Bruges à un point du titre

Le rideau tombera sur la saison 2023/2024 de la Jupiler Pro League dimanche (18h30), à l'issue de la 10e et dernière journée des Champions Playoffs. Le Club Bruges est tout proche d'un 19e titre de champion de Belgique. Les Blauw-Zwart n'auront besoin que d'un point dans le derby face au Cercle.

Le titre couronnerait la spectaculaire remontée des Brugeois, auteurs d'un impressionnant 23 sur 27 en playoffs. Le Club comptait 19 points de retard sur l'Union Saint-Gilloise au terme de la phase classique. Le remplacement de l'entraîneur Ronny Deila par Nicky Hayen et la division des points par deux ont complètement relancé les Brugeois, qui ont aussi atteint les demi-finales de Conference League.

L'Union, qui recevra Genk, et Anderlecht, en déplacement à l'Antwerp, comptent trois points de moins que le Club (49 points). Des deux clubs bruxellois, c'est l'Union qui part avec un léger avantage pour coiffer les Brugeois au poteau. Une défaite brugeoise conjuguée à une victoire saint-gilloise et le titre prendra la direction du parc Duden après une attente de 89 ans. L'Union a dominé la phase classique mais a complètement loupé son entame de playoffs, perdant ses quatre premières rencontres. Pour la troisième année consécutive, les Jaune et Bleu pourraient manquer de peu le titre. Mais cette fois, ils termineront la saison avec un trophée grâce à la victoire en Coupe de Belgique.