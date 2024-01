Le gardien danois Mads Kikkenborg signe à Anderlecht

Mads Kikkenborg s'est lié jusqu'en 2028 avec le Sporting d'Anderlecht, a annoncé le RSCA samedi après-midi. Le gardien de but danois de 24 ans arrive en provenance de Lyngby. Il est appelé à remplacer le Français Maxime Dupé, en partance pour l'OGC Nice six mois après son arrivée au Parc Astrid.

"Avec Mads, nous ajoutons un autre profil et une concurrence supplémentaire à notre noyau. C'est un grand gardien avec une grande portée", a déclaré le CEO Sports Jesper Freberg dans le communiqué officiel.

L'actuel 2e gardien d'Anderlecht, Maxime Dupé, est en effet sur le point de quitter le RSCA pour Nice. Arrivé à Bruxelles en provenance de Toulouse en juillet dernier, Dupé, 30 ans, pensait s'installer entre les perches mauves en remplacement du Néerlandais Bart Verbruggen, parti à Brighton. Il a toutefois dû assez vite déchanter, le club bruxellois ayant transféré Kasper Schmeichel en toute fin de son mercato XXL cet été. Le Danois est devenu le gardien titulaire des Mauves, Maxime Dupé devant se contenter d'un rôle dans l'ombre. Le Français était aligné en Coupe, mais il n'a pas joué jeudi face à l'Union, réglant son transfert sur la Côte d'Azur.

Sorti par l'Union Saint-Gilloise jeudi en quarts de finale de la Coupe de Belgique, Anderlecht retrouvera la RUSG dimanche dans le match au sommet de la 22e journée de D1A. Les deux clubs bruxellois occupent les deux premières places du championnat: les jaune et bleu sont en tête avec 51 points, 8 de plus que les mauve et blanc.