Le milieu de terrain algérien Yacine Titraoui signe à Charleroi

Le Sporting Charleroi a recruté Yacine Titraoui, son sixième renfort estival en vue de la nouvelle saison en Jupiler Pro League, a annoncé le club carolo vendredi. Le milieu de terrain algérien arrive en provenance du Paradou AC et a signé un contrat de trois saisons avec les Zèbres, avec une option pour une année supplémentaire.

Le joueur de 20 ans a disputé 86 matchs pour le Paradou, qui a terminé sixième de première division algérienne la saison dernière. Durant cette période, il a marqué douze buts et délivré treize passes décisives. En 2021, Titraoui a également joué deux fois pour l'équipe nationale algérienne lors de la Coupe arabe des nations.

Titraoui est déjà le sixième transfert estival des Carolos. Auparavant, les Hennuyers avaient déjà recruté le gardien Mohamed Koné (Le Havre), le défenseur Check Keita (Stade de Reims) et le milieu de terrain Noam Mayoka-Tika (Marseille) en provenance de France, et avaient renforcé leur effectif avec le gardien Théo Defourny (RWDM) et le latéral gauche Mardochée Nzita (Beerschot).