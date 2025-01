Le Standard débute 2025 de la meilleure des manières: les Rouches prennent les trois points

Le match d'ouverture de la 21e journée du championnat de Belgique entre deux équipes les moins prolifiques de la compétition a tourné à l'avantage 1-0 du Standard sur Courtrai. Au classement, le but de Dennis Eckert Ayensa (50e) permet aux Liégeois (28 points) de se retrouver en 7e position. Le KVK reste 15e (18 points).

Chez les Rouches, Laurent Henkinet, qui n'avait plus joué depuis le 7 décembre 2023, a été titularisé dans le but à la place de Mathieu Epolo, blessé. Aiden O'Neill, revenu de suspension, a été préféré à Alexandropoulos Sotiris. Dans la foulée de la défaite contre Charleroi, Yves Vanderhaeghe a effectué six changements au profit de Lucas Pirard, lui aussi le 3e gardien, Ryotaro Tsunoda, Nayel Mehssatou, Abdelkahar Kadri, Gilles Dewaele et Nacho Ferri.