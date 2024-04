Les playoffs poursuivent leur rythme effréné avec la 5e journée en milieu de semaine

La Jupiler Pro League continue sur son rythme infernal avec la 5e journée des Champions Playoffs et des Europe Playoffs en milieu de semaine. Le duel entre le Club Bruges et Genk sera notamment à suivre de près mercredi soir (20h30).

C'est avec le vent en poupe que les Brugeois et les Genkois croiseront le fer une première fois mercredi (20h30) au stade Jan Breydel avant de se retrouver dimanche (13h30) à la Cegeka Arena. En cas de succès, Bruges espèrera un coup de main de son voisin du Cercle qui se rend dans le même temps à Anderlecht. Les Bruxellois sont toujours en tête mais devront se refaire une santé après avoir été dominés à Genk.

Le Club Bruges et Genk se sont complètement relancés dans la course pour le titre. Les deux équipes ont débuté les Champions Playoffs avec un bilan de 10 points sur 12. Le Club s'est imposé 1-2 sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise dimanche pour s'emparer de la 2e place à deux points d'Anderlecht, battu 2-1 à Genk, 4e à quatre points des Mauves, samedi.

Au contraire de Bruges et Genk, c'est en plein doute que l'Union se déplace à l'Antwerp jeudi (20h30) pour éviter une cinquième défaite en autant de rencontres. Les Anversois ont eux décroché leur premier succès dans ces playoffs en s'imposant 0-1 au Cercle dimanche. Il s'agira du premier des trois duels entre les Unionistes et les Anversois en deux semaines avec le match retour en championnat dimanche (18h30) et la finale de la Coupe de Belgique le 9 mai.

En Europe Playoffs, les trois rencontres de la 5e journée se joueront mardi à 20h30. La Gantoise, leader, se rend à Saint-Trond, le Standard tentera de décrocher sa première victoire face à Malines et Oud-Heverlee Louvain se rend à Westerlo.