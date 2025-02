Les supporters liégeois doivent-ils craindre de voir Leko s'en aller chez un rival? Le Croate clarifie sa position

Ivan Leko se sent bien au Standard et le fait savoir. Après des rumeurs faisant état d'un intérêt de La Gantoise, le Croate met les choses au clair.

De très courtes rumeurs ont fait état d'un intérêt de La Gantoise pour Ivan Leko. Le Croate aurait toutefois refusé immédiatement d'abandonner son poste au Standard. Contacté par nos confrères de Sudinfo, l'entraineur des Rouches est revenu sur cette rumeur qui a fait frémir les travées de Sclessin.

"Quitter le Standard maintenant aurait été stupide", déclare-t-il. "Je me sens bien ici et quand je me sens bien quelque part, j’y reste sinon, ciao et au revoir. J’ai toujours eu un sentiment particulier envers le Standard de Liège."