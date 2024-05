Machida débute sur le banc pour l'Union contre Genk, Lapoussin absent de la feuille

Le dernier match de la saison de l'Union Saint-Gilloise débutera avec le défenseur central Koki Machida sur le banc. L'entraîneur Alexander Blessin a choisi de ne pas titulariser le Japonais, gêné au dos, pour la 10e et dernière journée des playoffs face à Genk. Le technicien allemand n'a par ailleurs pas inscrit le nom de Loïc Lapoussin sur la feuille du match décisif dans la course au titre.

Koki Machida avait été l'homme providentiel pour l'Union face à l'Antwerp en finale de la Coupe de Belgique. Le défenseur avait inscrit l'unique but de la rencontre (0-1), et avait encore marqué contre le Club de Bruges quelques jours plus tard, à l'occasion de la 8e journée des playoffs (2-2). Il n'avait cependant pas participé au match remporté au Cercle de Bruges (1-2), la semaine dernière. Il est remplacé numériquement par Ross Sykes dans la défense bruxelloise.

Loïc Lapoussin, qui semble avoir perdu la confiance d'Alexander Blessin, n'avait joué qu'un peu plus d'une demi-heure en championnat depuis sa dernière titularisation, le 25 avril contre Bruges.