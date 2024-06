Matt Smets accompagne Thorsten Fink et Jarne Steuckers au Racing Genk

Smets est la troisième acquisition estivale du Racing après Steuckers et le Vénézuélien Adrian Palacios. "Dès le premier contact, j'ai eu un bon feeling avec le RC Genk, qui a montré qu'il me voulait absolument. En plus de cela, la confiance de l'entraîneur m'a également incité à choisir Genk, où je vais franchir une nouvelle étape dans ma carrière. J'ai hâte de me battre pour obtenir des prix. Je tiens à remercier Saint-Trond et ses supporters pour les excellentes années passées", a avancé Smets.