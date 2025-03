Où en est la vente du Standard? Dans le Vestiaire fait le point sur cette "situation délicate"

"Pour le moment, au niveau d'A-Cap (les propriétaires du Standard, ndlr), on se montre encore un peu plus gourmand", ajoute le journaliste. "Qu'est-ce qu'il y a sur la table ici ? On a appris récemment qu'il y avait une offre au niveau des États-Unis. On ne connaît pas encore l'identité de ce pourvoyeur de fonds. On sait qu'il y a des Belges qui sont impliqués aussi. L'offre qui est amenée par Lucien Donofrio, est toujours bel et bien d'actualité."

Il y a donc plusieurs offres sur la table, mais "le problème est qu'il y a eu un silence pendant quasiment deux semaines au niveau des propriétaires américains qui devaient remettre leur choix numéro un pour des négociations exclusives. Ça a tendu extrêmement fort tout le monde, au club aussi bien qu'au niveau des candidats."

Lorsque les Américains ont finalement remis leur offre, ç'a été la douche froide en bord de Meuse. Les propriétaires d'A-Cap l'ont jugée insuffisante. "On n'a pas les chiffres exacts, mais c'est plus de 30 millions d'euros", précise encore Kevin Sauvage en parlant du montant qu'attendent les propriétaires.