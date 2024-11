Jean Butez vit une saison délicate. Le portier français a perdu sa place à l'Antwerp, lui qui voulait partir l'été dernier, mais qui n'a pas su obtenir gain de cause. Il joue donc avec les U23 et tente de se maintenir en forme. C'était encore le cas samedi soir.

Lors de ce match de Nationale 1, Butez a tenté un lob à 70 mètres du but. Et l'a réussi. Le but est déjà en train de faire le tour du monde et confirme une chose: parfois, l'audace, ça paye !