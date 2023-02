Transfer deadline day - Genk perd son meilleur buteur, Paul Onuachu, qui signe à Southampton

(Belga) Paul Onuachu quitte Genk, leader du championnat de Belgique, pour Southampton, lanterne rouge de Premier League, ont confirmé les deux clubs dans la nuit de mardi à mercredi. L'attaquant nigérian a signé un contrat de 3,5 ans. Le club anglais aurait déboursé 18 millions d'euros (plus 3 millions de bonus) pour acquérir l'avant-centre.

Onuachu, 28 ans, évoluait à Genk depuis août 2019. Le club limbourgeois l'avant recruté de Midtjylland, au Danemark, qu'il avait rejoint en 2012 en provenance du FC Ebedei. Onuachu avait remporté deux titres de champion et une coupe du Danemark avec Midtjylland avant de rejoindre Genk. Le géant nigérian (2m01) a fait des ravages en Belgique, inscrivant 85 buts en 134 rencontres, toutes compétitions confondues. En 2021, il remportait la coupe, le classement des buteurs du championnat, le titre de Footballeur pro de l'année et le Soulier d'Or. Avec 16 réalisations, il est l'actuel meilleur buteur du championnat, que Genk domine avec 58 points, 6 unités de plus et un match en moins que l'Union, deuxième. Il devra à présent aider les 'Saints' et Roméo Lavia à se maintenir dans l'élite du football anglais. Southampton est dernier du championnat avec 2 points de retard sur le premier sauvé, Wolverhampton. Onuachu compte 16 présences et 3 buts en équipe nationale. (Belga)