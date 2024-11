Trop facile: Anderlecht déroule face à Courtrai et reprend des couleurs

Anderlecht, qui restait sur un 0 sur 6, a renoué avec la victoire en championnat de Belgique en battant Courtrai 4-0 lors de la 13e journée dimanche. Kasper Dolberg (37e, 77e), Abdelkahar Kadri contre son camp (50e) et Mario Stroeykens (57e) ont signé le succès des Mauves qui occupent la 5e position (20 points). Courtrai, 14e, compte 14 points comme Charleroi (13e) et Saint-Trond (15e).

À Anderlecht, David Hubert n'a pas compté sur Leander Dendoncker touché à la cheville et a préféré Majeed Ashimeru à Yari Verschaeren au milieu. Chez les Kerels, Freyr Alexandersson a dû se passer Brecht Dejaegere, qui s'est blessé à l'échauffement, et a titularisé Tomoki Takamine. Le spectacle son et lumières, qui a précédé la rencontre, n'a pas directement trouvé de prolongation sur le terrain même si Anderlecht récupérait bien le ballon.

Comme les deux équipes perdaient un peu trop souvent le ballon, le jeu est resté calé au milieu du jeu jusqu'à ce que Kadri alerte Colin Coosemans sur un centre (14e). Les Mauves ont accentué leur pression et une frappe instantanée de Kilian Sardella a été sauvée in extrémis par Joao Silva (23e). Le bloc des Kerels commençait à s'effriter et Haruya Fujii a commis un penalty sur Moussa N'Diaye que Dolberg a transformé (37e, 1-0).