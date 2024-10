"Une klette monumentale", "À la dikkenek": Marc Delire allume Anderlecht après la défaite contre le Beerschot

Marc Delire, par exemple, était particulièrement remonté après cette contre-performance. Pour notre expert, tout le groupe mauve est passé à côté de son sujet, même s'il pointe quelques individualités parmi les plus grandes déceptions du match. Edozie, par exemple. "Il a passé 1,5 fois son homme dans ce match. Quand tu es titulaire à Anderlecht, tu ne peux pas faire un match de merde, c'était un match de merde d'Anderlecht !", a pesté notre consultant. "On ne va même pas parler de Zanka, parce que c'est la klette monumentale de la soirée", a-t-il ensuite poursuivi.

Anderlecht qui s'incline contre le Beerschot, c'est un petit peu la sensation de la semaine en Pro League. Les Mauves ont perdu 2-1 et ont concédé leur deuxième défaite de la saison en championnat, quelques jours seulement après la confirmation de David Hubert, qui a signé comme entraîneur après un intérim intéressant. Dépassés sur le terrain, les Bruxellois n'ont pas fait forte impression.

Zanka, justement, a aussi surpris, et pas dans le bon sens, le journaliste Kevin Sauvage. "Il a fait illusion, mais c'était l'arbre qui cachait la forêt à Malines. On se disait "bonne pioche", mais là, c'est vraiment inquiétant. On peut se poser la question du recrutement, qui est allé chercher Zanka ?", s'est-il même interrogé sur notre plateau. "Ils sont arrivés là avec un cou... à la dikkenek", a ensuite conclu Marc Delire.

David Hubert, le bon choix ?

David Hubert nommé entraîneur, la question méritait d'être posée sur le plateau: est-ce un bon choix ? Pour tous, oui, il était logique de le conserver et il ne faut pas juger trop vite sur base de ce que l'on a vu contre le Beerschot.

"On avait dit qu'il commetrait des erreurs, il va continuer à en commettre", rappelle par exemple Kevin Sauvage, qui veut cependant rester prudent. "Il ne faut pas tomber dessus directement, c'est un jeune coach, il a été confirmé, mais là, il s'est trompé. La direction va devoir comprendre qu'il va encore se tromper, mais la marge d'erreur devra être plus réduite".