"Tu étais pourri ce weekend": l'anecdote géniale de ce joueur de Chelsea concernant José Mourinho

Le caractère bien trempé de José Mourinho est connu de tous dans le football. L'entraîneur portugais est réputé pour ses prises de position assumées auprès de ses joueurs. L'exemple donné par Kurt Zouma en est une nouvelle preuve.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Kurt Zouma a dévoilé une anecdote géniale au sujet de José Mourinho. Le défenseur central de Chelsea, qui a côtoyé Mourinho entre 2013 et 2015, a expliqué avoir eu une réunion pour le moins agitée avec le tacticien portugais.

La scène se produit au lendemain d'une défaite en championnat. "Il est venu me voir et m'a demandé de venir dans son bureau", explique d'abords le Français. "Il m'a demandé si j'allais bien. Je lui répondu que ça allait. Là, il me demande si je suis sûr. Et là, il me dit 'parce que tu étais pourri ce weekend', comme ça, d'un coup", relate Zouma. "J'étais choqué. Mais j'ai voulu répondre immédiatement sur le terrain. Je me souviens que ça m'avait fait mal, mais je voulais lui montrer que je savais réagir".

Kurt Zouma totalise, jusqu'ici, 101 apparitions avec Chelsea. Il a aussi été prêté à Saint-Etienne, Stoke City et Everton.