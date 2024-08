4 buts et aucun problème à signaler: Vincent Kompany soigne ses débuts au Bayern en écrasant un club de D2

Le géant bavarois, qui sort d'une saison catastrophique, sans aucun titre, une première depuis 2012, a également pu compter sur les buts de Harry Kane et Kingsley Coman en toute fin de match (80, 90+3). Sous la houlette de l'entraîneur belge Vincent Kompany, arrivé à l'intersaison, le Bayern titré à 20 reprises en Coupe, renoue avec le succès dans cette épreuve qu'il n'a plus gagnée depuis le triplé réussi à l'issue de la saison 2019-20.

Le vétéran Müller, 34 ans, a donné le ton en marquant coup sur coup aux 12e et 14e minutes sur des offrandes de Joshua Kimmich et Serge Gnabry, avant que Kane et Koman n'enterrent les illusions du pensionnaire de la D2 allemande. Plus tôt vendredi, Mayence, St Pauli et Hoffenheim, qui évoluent en première division, ont tous trois battu des équipes de ligues inférieures pour également passer le premier tour de la Coupe d'Allemagne