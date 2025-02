Affaire du "baiser forcé" dans le foot espagnol: le parquet réclame deux ans et demi de prison

Le parquet, qui, en Espagne, présente ses conclusions avant le procès, réclame une peine de deux ans et demi de prison à son encontre. L'acte d'accusation précise que le baiser sur la bouche a été effectué "par surprise et sans le consentement ni l'acceptation de la joueuse".

A partir de ce moment, "des pressions constantes et répétées avaient été exercées directement sur la joueuse Jennifer Hermoso Fuentes et par l'intermédiaire de sa famille et de ses amis dans le but (de l'amener à) justifier et approuver publiquement le baiser que Luis Rubiales lui avait donné contre sa volonté", affirme encore l'accusation.

De nombreuses coéquipières de Jenni Hermoso, dont la double Ballon d'Or Alexia Putellas, des dirigeants de la RFEF, ainsi que les sélectionneurs des équipes d'Espagne féminine et masculine, seront appelés à la barre pour témoigner lors du procès, prévu pour durer jusqu'au 19 février. L'ex-grand patron du foot espagnol, qui a longtemps présenté ce baiser comme un geste consenti et a nié toute coercition, sera entendu à partir du 12 février.

"C'est terminé!"

Aux côtes de Luis Rubiales se trouveront sur le banc des accusés l'ex-sélectionneur de la "Roja" féminine, Jorge Vilda, et deux anciens responsables de la RFEF, Rubén Rivera et Albert Luque, contre qui le parquet a requis un an et demi de prison pour avoir exercé des pressions sur la joueuse afin d'étouffer l'affaire.