Baiser forcé après la finale de la Coupe du monde: le procès de Luis Rubiales débute, retour sur le scandale qui a choqué l'Espagne

L'indignation est immédiate.

Face au tollé, la Fédération communique en soirée en affirmant que la baiser était "un geste mutuel totalement spontané". Mais l’attaquante expliquera par la suite avoir subi des pressions pour atténuer le scandale. Elle raconte avoir fondu en larmes quelques heures après le baiser.

Luis Rubiales de son côté, qualifie d’abord son geste de "bisou entre deux amis". Il s’excuse deux jours plus tard.

Des excuses pas suffisantes

L’affaire prend une tournure politique. Le Premier ministre s’en mêle et demande plus que des excuses. Les coéquipières de la joueuse se mettent en grève. Et la ligue professionnelle de football féminin espagnole réclame la démission de Luis Rubiales. Il refuse. La Fifa le suspend pour 90 jours. Et finalement, il démissionne lui-même, le 10 septembre, lors qu'une enquête pour agression sexuelle est ouverte.

L'ouverture de cette enquête permet à une juge d'entendre Hermoso au début de 2024. Elle conclut que le baiser n’était pas consenti, ce qui ouvre la voie au procès.

Le parquet a déjà transmis ses réquisitions. Il réclame deux ans et demi de prison contre Luis Rubiales, pour agression sexuelle et coercition sur la joueuse, puisque Luis Rubiales semble avoir tout fait pour minimiser l’affaire.

Le procès débute donc ce matin, dans un tribunal situé non loin de Madrid.