Allemagne: la fusée Michael Olise sur orbite pour la conquête du Bayern

A 22 ans, Michael Olise gravit les marches quatre à quatre depuis le mois de juillet et son transfert au Bayern, estimé à 53 millions d'euros -jusqu'à 60 millions d'euros bonus inclus- ce qui en fait la recrue la plus chère de la Bundesliga à l'été 2024.

Le troisième étage de la fusée Olise s'est mis en orbite pendant sept jours de folie au retour de la trêve internationale (cinq buts, deux passes décisives), notamment samedi dernier à Brême, avec un doublé -comme contre Zagreb quatre jours plus tôt pour ses débuts en Ligue des champions- et deux passes décisives.

"Ce qu'il fait, c'est de l'instinct, de l'intuition. On sait souvent ce qu'il va faire, mais on ne sait pas l'en empêcher", a glissé l'ancien international allemand Dietmar Hamann, vainqueur de la Ligue des champions en 2005 avec Liverpool et consultant pour le diffuseur Sky depuis plusieurs années.

- Comparaison avec Robben -

"C'est un grand joueur, on se comprend très bien. Plus on jouera de matches ensemble et plus l'alchimie sera forte", a souligné Jamal Musiala, son cadet d'un peu plus d'un an.

Tous deux se connaissent de leur passage au centre de formation de Chelsea dans les années 2010, échangent donc en anglais et étaient assis côte à côte, au lendemain de la démonstration à Brême, lors de la visite du Bayern à la Fête de la bière vêtus du traditionnel "Lederhose" (la culotte de peau) et "Mass" (chope d'un litre en allemand) à la main.