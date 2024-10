Allemagne: Leverkusen surpris par le promu Kiel (2-2)

Vainqueur samedi chez le Werder Brême 1-0, Fribourg se hisse à la troisième place, un point devant Leipzig (4e) qui se rend dimanche à Heidenheim (8e) (15h30).

Auteur du but de la victoire face à l'AC Milan en Ligue des champions mardi, Victor Boniface a ouvert le score dès la 4e minute pour Leverkusen, imité dans la foulée par Jonas Hofmann (8e). Mais Kiel est revenu grâce à un but de Max Geschwill avant la pause (45+5) et un penalty de Jann-Fiete Arp (69e).

"On a été champions parce qu'on entrait dans chaque match comme des fous. On a mené trop vite et trop facilement mais aujourd'hui je n'ai pas vu la volonté de tuer le match. Il ne faut jamais se reposer sur une avance de 2-0, que ce soit face à Kiel, à l'AC Milan ou au Bayern", a déploré Lukas Hradecky le gardien et capitaine de Leverkusen.