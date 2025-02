Avec Dries Mertens en fin de rencontre, Galatasaray gagne facilement en Coupe de Turquie

Galatasaray s'est imposé 1-4 sur la pelouse de Boluspor, équipe de deuxième division turque, dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe de Turquie. Dries Mertens est monté au jeu après 79 minutes de jeu, alors que le score final était déjà établi.

Les Stambouliotes ont pourtant encaissé le premier but de la rencontre, oeuvre de Vusal Isgandarli (1-0, 12e). Galatasaray a remis les pendules à l'heure avant la mi-temps avec des réalisations d'Alvaro Morata (1-1, 21e), qui inscrivait son premier but depuis son arrivée en prêt, et d'Eyup Aydin (1-2, 44e).