Blessé, Lamine Yamal promet un grand retour à ses supporters: "Je reviendrai plus fort que jamais"

L'attaquant du FC Barcelone Lamine Yamal, touché à la cheville droite et indisponible plusieurs semaines, s'est dit certain de revenir encore "meilleur" dans une vidéo publiée vendredi.

"Je suis dans un processus de récupération dont je suis sûr que je reviendrai meilleur et avec plus d'envie. Je reviendrai plus fort que jamais", a déclaré le jeune prodige de 17 ans dans une vidéo publiée par le Barça sur X.