Bundesliga - Fredi Bobic limogé par le Hertha Berlin après la défaite dans le derby face à l'Union

Fredi Bobic a été limogé de son poste directeur sportif du Hertha Berlin, a annoncé le club allemand samedi, quelques heures après la défaite 0-2 face à l'Union Berlin dans le derby de la capitale allemande, comptant pour la 18e journée de Bundesliga.

Le Hertha Berlin, le club de Dodi Lukebakio, est 17e et avant-dernier du championnat d'Allemagne avec 14 points en 18 matches après ce revers face à l'Union. Ancien international allemand (37 sélections), Fredi Bobic, ancien joueur du Hertha de 2003 à 2005, avait été engagé en 2021. Il avait auparavant été directeur sportif de l'Eintracht Francfort, qui a emporté la Coupe d'Allemagne en 2018 et a atteint les demi-finales de l'Europa League un an plus tard.