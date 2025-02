"Ce sera toujours ta maison": Michel Preud'Homme reçoit une ovation incroyable à Benfica

Michel Preud'Homme a retrouvé Benfica, hier soir, lui qui a joué pour le club portugais entre 1994 et 1999. L'occasion pour lui de recevoir un hommage vibrant des supporters.

Michel Preud'Homme et le Benfica, c'est une longue et belle histoire. Entre 1994 et 1999, le portier belge a fait les beaux jours du club, en portant le maillot à 197 reprises, allant chercher un titre en Coupe du Portugal en 1996.

Hier, alors que le club s'apprêtait à affronter Boavista, 'MPH' a eu l'occasion de revenir pour la première fois dans l'enceinte qu'il a tant connue par le passé. Il y a reçu un vibrant hommage, face à des milliers de supporters qui l'ont chaleureusement accueilli. Un petit tour d'honneur est venu conclure ce moment, toujours très particulier.